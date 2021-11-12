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Обстреляли дома и атаковали Марьинку: боевики устраивают очередные провокации на Донбассе

Константин Мельников журналист программы Факты ICTV

На фронте боевики 13 раз стреляли в позиции украинских защитников. Одного военного ранили, в настоящее время он находится в больнице.

Марьинку, Новозвановку, Гнутово и Луганское накрыли из гранатометов и пулеметов. Утром в пятницу, 12 ноября, на передовой — пока тишина, нарушений не зафиксировали, сообщили в штабе ООС.

Еще вчера, 11 ноября, в окрестностях прифронтовой Марьинки разрывались артиллерийские снаряды. Военные могли увидеть и услышать взрывы даже сегодня. Правда, не прицельно. Армейцы предполагают, что с помощью мин противник может обустраивать свои новые позиции.

Враг производит активные фортификационные устройства. В зоне ООС очень часто работают снайперские пары. Оккупанты ведут беспокоящий огонь для проведения разведки и выявления наших позиций.

И если ежедневными пристрелками здесь армейцев не удивишь, то массированная артиллерийская атака смогла это сделать.

В последний раз из ствольной артиллерии окрестности Марьинки российско-оккупационные войска накрывали пол года назад. Тогда противник с помощью пушки Рапира выпустил шесть артснарядов и повредил столько же жилых домов местных жителей. В этот раз прилетов насчитали почти три десятка. Гражданским тоже досталось.

Осколками уничтожило забор пенсионерки, которая едва ли не единственная осталась жить в прифронтовом пригороде Марьинки.

– Это было очень ощутимо, понимаете, когда работает тяжелая ствольная артиллерия. Здесь находятся в нескольких метрах гражданские люди. Вот живет бабушка. Разгромило забор бабушки, немного задело дом. В настоящее время бабушка находится в шоковом состоянии, — рассказал военнослужащий ВСУ.

Когда-то в этом месте размещался густонаселенный дачный кооператив. Сейчас остались только те, кому больше некуда податься. К счастью, те дома, которые накануне полностью уничтожили, были уже заброшенными.

Донбас, ООС

Фото: Штаб ООС

В целом огневое поражение нанесли на нежилые дома, а проживающие рядом гражданские местные жители остались живы.

Примененное тяжелое вооружение свидетельствует, что условий отвода противник не соблюдает. Потерь среди ВСУ удалось избежать только потому, что наши военные такое поведение оккупантов смогли предвидеть.

— Противник имел цель нанести точечное поражение разведанных им целей. Но благодаря мастерству и обученности нашего личного состава серьезных последствий не было, – рассказал военнослужащий ВСУ.

Ответ наши военные, конечно же, дали. Но только для того, чтобы противник остановил массированную атаку. Враг совершил обстрелы из жилых районов временно оккупированных окрестностей Донецка, прикрываясь гражданским населением.

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