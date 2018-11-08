Обстреливают активнее и прицельнее. На Донбассе ранили трех бойцов

Трое украинских защитников ранены на фронте в результате вражеских обстрелов. Ожесточенные бои продолжаются.

За последние сутки оккупанты 19 раз обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Горячее всего было на Луганском направлении вблизи населенных пунктов.

На позициях украинских военных у Зайцевого было жарко вчера вечером. Российско-оккупационные войска били из минометов по нашим армейцам. Причем враг активно работает преимущественно поздно вечером и рано утром. Недавно у противника прошла ротация. И новая смена, говорят армейцы, работает активнее и прицельнее.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбассе у воинской части задержали мужчину с дроном.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 19:56



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