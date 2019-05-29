Обвал на шахте во Львовской области – вероятные причины трагедии
29 мая ночью обрушилась порода на шахте Лесная на Львовщине. Погибли двое горняков.
48-летний Михаил Павлик – опытный шахтер. Здесь проработал 30 лет. Без кормильца остались трое детей.
Второй погибший 22-летний Михаил Турка, успел проработать на шахте только 9 месяцев.
Инцидент на шахте квалифицировали как нарушение правил безопасности. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, проводится досудебное расследование.
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В управлении львовскими шахтами уже озвучили возможные причины обвала.
– Причиной может быть только одно, то, что они находились за лавой. Уже фактически в зоне, где работы не велись, и зона была не закреплена.
Напомним, на Львовщине в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте Лесная ГП Львовуголь.