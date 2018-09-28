Обвалилась крыша во время уроков: в Броварах эвакуировали детей из школы

Вынужденные каникулы из-за аварийной крыши. В Броварах более 2 тысяч школьников не знают, когда вернутся на учебу. В понедельник на техническом этаже школы обвалились бетонные плиты. Детей эвакуировали. К счастью никто не пострадал.

Есть ли опасность повторных оползней – сейчас выясняют эксперты. Чиновники обещают школу привести в порядок как можно быстрее. Но родители теперь боятся отпускать детвору в опасное помещение.

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Предварительно обвал плит списывают на старые 44-летние стены. Мол, некачественный кирпич просто не выдержала веса конструкций. Однако родители указывают на еще одного предполагаемого виновника – почти вплотную к школе строят торговый центр.

Между тем кроме ремонтников чердак школы будут изучать еще и следователи. По факту обрушения полиция уже открыла уголовное производство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Херсоне обрушилась терраса на крыше: женщина провалилась к соседям

Опубликовано Сентябрь, 28 в 10:53



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