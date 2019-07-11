Обугленные тела были повсюду: Украина вспоминает пятую годовщину атаки на Зеленополье

11 июля исполняется ровно 5 лет от одной из самых кровавых страниц войны против России. Утром 11 июля 2014 россияне со своей территории расстреляли градом наш лагерь, базировавшийся в поселке Зеленополье за ​​считанные километрах от границы, в итоге более 30 погибших и более сотни раненых.

Это был результат первой открытой агрессии армии Кремля из собственной территории. Обстрел ракетами Града с территории России начался под утро 11 июля 2014.

Начальник полевой связи 24-й бригады Руслан Нагай вспоминает задачу, которую должно было выполнить это подразделение, пока в середине Донбасса шли бои против сепаратистов.

Читайте: Минские соглашения и российские паспорта на Донбассе: Туск выразил позицию ЕС

Командование Вооруженных сил в июне часть войска бросило на перекрытие границы. Батальонно-тактическая группа 24 бригады вместе с пехотинцами 72-й и десантниками 79-й бригад должны были закрыть государственную границу от Дьяково до пункта пропуска Должанский – это более 60 километров.

Под постоянными обстрелами вместе с пограничниками пытались сдержать подмогу боевиков, которая шла из России. Лагерь устроили вблизи Зеленополье.

За 500 метров до базового лагеря в Зеленополье колонна 79-й бригады попала под массированный минометный обстрел. Только по официальной статистике только той ночью погибло 9 десантников.

Но это была пристрелка, ад для наших армейцев только начинался. Под утро русские выпустили по базовому лагерю армейцев и пограничников два пакета Града.

Связист Валентин Омельченко той ночи дежурил в базовом лагере. Первая ракета российского града разорвалась у его машины. За считанные минуты начали детонировать боеприпасы. Уцелевшие бойцы сразу начали спасать раненых, по официальной информации их более сотни. Погибло 37 военнослужащих. Среди них полковник Игорь Момот, который впоследствии наградят звездой героя Украины посмертно.

Участники событий откровенно признаются – кто выжил в этом аду празднуют два дня рождения и убеждают – 11 июля 2014 они поняли кто на самом деле так называемые русские братья.

Напомним, за 10 июля оккупанты 27 раз нарушили режим тишины в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов ранены девять украинских военных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.