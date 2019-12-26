Обвиняемых в теракте в Харькове могут выпустить на свободу и отдать России

Суд по самому масштабному теракту в истории независимой Украины перешел к стадии дебатов. Всех трех виновников трагедии могут отпустить.

22 февраля 2015 в Харькове возле Дворца Спорта злоумышленники взорвали взрывчатку во время мирного шествия, посвященного побега Януковича.

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Тогда погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Среди погибших школьник Даня Дидик. Обвиняемые Сергей Башлыков, Виктор Тетюцкий и Владимир Дворников уже дали свои показания и суд начал дебаты.

Это финальная стадия судебного процесса, после чего судья должен отправиться в совещательную комнату для подготовки приговора. После чего, по данным представителя потерпевших, всех троих обвиняемых могут отпустить.

По данным прокурора, Россия внесла их в списки на обмен. В суде ажиотах, родственники погибших, активисты и ветераны войны в Донбассе говорят, что менять обвиняемых в тяжелом теракте ни в коем случае нельзя.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен пленными по формуле всех на всех состоится 29 декабря, но перед этим представитель ОБСЕ должен уточнить списки.

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