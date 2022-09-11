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Глаза войны. Как военные ВСУ овладевают аэроразведкой за 5 дней

Андрей Почтев

В Запорожье волонтеры запустили обучение по управлению беспилотником и в течение лета подготовили для ВСУ несколько сотен аэроразведчиков.

— Одна из наших главных целей – чтобы все пилоты, все наши операторы – были живы. Каждый месяц мы учим около 80-100 курсантов. Учеба длится пять дней, – рассказывает руководитель БФ Волонтерский центр Паляница, инструктор школы операторов беспилотников Александр.

Сначала будущие специалисты аэроразведки изучают теорию. Потом – практика на полигоне. Условия максимально приближены к боевым: леса, открытое место, окопы. Еще и придирчивые вопросы инструктора.

– Ты вылетел, куда ты дальше летишь? Ты понимаешь, где у тебя враг, куда ты летишь в первую очередь?

Управление дроном-разведчиком, а подавно и ударным – это целое искусство, ведь необходимо увидеть врага, навести артиллерию или сбросить гранату и уберечь свой беспилотник. Но самое главное во время боевой операции – уцелеть самому. Потому что за дронами враг вычисляет, где спрятался оператор, и кидает туда артиллерией, не жалея снарядов.

— Постоянно враг находит средства, как противодействовать аэроразведке нашей армии. Соответственно, мы находим новые какие-то фишки, как пробиваться через РЭБ, как находить их технику, какие-то новые принципы маскировки, которые они применяют, — объясняет инструктор.

Благотворители закупили для их школы два десятка беспилотников. Темпы подготовки операторов будут только наращивать. Потому что за дронами, уверены специалисты, будущее.

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