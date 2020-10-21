Очищает легкие от вируса: украинец разработал водородно-кислородный аппарат для дыхания

Известный украинский гонщик вступил в борьбу с эпидемией коронавируса. Максим Сагдиев сначала увлекся идеей усовершенствовать свой мотоцикл, чтобы тот ехал на водороде.

Затем победителю гонки в американском Бонневиле пришло в голову создать водородно-кислородный аппарат для дыхания, чтобы спасать больных.

Он подает как газ водородно-кислородную смесь — 66% водорода и 33% кислорода, дистиллированную воду разбивает на составляющие, а пациент дышит смесью через маску.

В мире есть аналоги, но наши разработчики стремятся сделать дешевле и качественный прибор. Поэтому сейчас консультируются с научными институтами, изучают зарубежный опыт.

Чтобы получить сертификат отечественного Министерства здравоохранения, нужно 300 тыс. грн и полгода испытаний. Максим с командой надеются найти спонсоров и медиков, которые попытаются применить аппарат.

Врач с многолетним стажем Александр Огрызков считает разработку перспективной, ведь водородная молекула — самая маленькая и может проникать сквозь все клетки организма беспрепятственно.

А еще этот мощный антиоксидант обезвреживает свободные радикалы, которые вызывают воспаление. Также водородная молекула может очищать рецепторы легких от вирусов.

Знакомые военные привезли разработчикам немецкий военный аппарат искусственной вентиляции легких. Инженеры теперь намагають приладить его к переносных устройств.

По состоянию на утро 21 октября коронавирус в Украине подтвердили 315 826 случаев болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 6 719 человек.

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