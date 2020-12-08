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Факты / Видео / Украина / Общество

Очистка воздуха ультрафиолетом: как больницы и рестораны борются с Covid-19

В общественных заведениях Украины начали появляться ультрофиолетовые очистители воздуха. Теоретически, они обеззараживать воздух от вирусов, в том числе и от Covid-19.

Украинские разработчики уверяют, что устройство безвредно и спради действительно эффективный против вирусов, но панацеей он не станет. Поэтому рестораторы начали понемногу устанавливать такое устройство в своих заведениях.

Ультрафиолетовый механизм обеззараживает воздух в помещении по принципу кварцевой лампы. Разработчик уверяет, что работа устройства на 80% снижает вероятность пребывания вируса в комнате.

Раньше их использовали в борьбе с туберкулезом и грибковыми заболеваниями, а сейчас практикуют в борьбе с Covid-19.

Дезинфекция больниц в Европе

Европейский Союз решил оснастить европейские больницы дезинфекционными роботами. Высший орган исполнительной власти ЕС Европейская комиссия начала закупку 200 устройств на €12 млн. Их разделят между всеми европейскими странами.

Многие медицинские учреждения выразили потребность в таких роботах. Они могут проводить дезинфекцию в больничных палатах с помощью ультрафиолета. Процесс длится 15 мин и снижает вероятность распространения коронавируса.

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