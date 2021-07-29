Одесса будет под водой: чем грозит прорыв Хаджибейской дамбы

Хаджибейская дамба под Одессой едва выдержала мощные ливни, которые прошли неделю назад. Следующего такого потопа может и не выдержать. Если дамбу прорвет, половина города может оказаться под водой. Семикилометровая дамба отделяет Хаджибейский лиман от Одессы. Защитное сооружение построили 90 лет назад, чтобы защитить от подтоплений жилой район Пересыпь. С тех пор ее ни разу не ремонтировали, только укрепляли строительным мусором.

Неделю назад город оказался на грани катастрофы, поскольку уровень воды поднялся до критической отметки. Дамба чудом выдержала такое давление.

Аварийную дамбу 5 лет назад начали ремонтировать, но из-за коррупционного скандала работы остановились. В горсовете посчитали, что на реконструкцию Хаджибейской дамбы нужно минимум 43 млн грн.

Микрорайон Пересыпь, который дамба защищает от лимана, уже почти неделю в воде. Экоактивисты говорят, что все могло бы закончиться человеческими жертвами в случае прорыва дамбы.

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