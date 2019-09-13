Одесса, Харьков и Киев. Истории трех успешных украинских бизнесменов

Они хотели, чтобы их клиенты улыбались. Это стало главной мотивацией, и в результате залогом успешного бизнеса. Три истории молодых предпринимателей, которые в своем деле поставили на юмор и не ошиблись.

По данным Укрстата, в прошлом году количество работающих предприятий в стране увеличилась почти на 27 тыс., или на 4%. Конечно, это означает, что экономика развивается. Однако, для самих бизнесменов растет конкуренция. Значит, нужно искать новые идеи. Наши корреспонденты познакомились с тремя бизнесменами, которые сделали ставку на юмор.

Выбрать нишу, добавить бюджет, приправить стратегией. Это – минимальный набор ингредиентов для создания собственного бизнеса. Об этом скажет вам любой предприниматель. А что, если добавить щепотку юмора? Так сделали герои нашего сюжета – и не прогадали!

Наша первая история начинается с Одессы. Ведь именно здешний юмор сделал знаменитыми футболки с пародиями на всемирно известные бренды. Gucci они превратили в Гуси, Moschino на Малино, Ray-Ban на Рейгана. Стартовый капитал составлял лишь 200 долларов. Теперь ребята уволились из предыдущих работ и успели открыть магазины в трех городах Украины.

Впрочем, популяризировали эти вещи не звезды, а пользователи соцсетей. Футболка стоит около 700 гривен, худи – почти 1000. Теперь бренд разросся и до курток с и мобильными аксессуарами.

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Чтобы показать следующий бизнес, мы отправляемся в Харьков. Неповторимые подплавленные стаканы. Двух одинаковых нет. Стоимость одной – до двухсот гривен. Авторы идеи признаются, что улыбка была едва ли не главной мотивацией.

Интересная и технология производства. Прозрачные стаканы отправляют в печь. Там они и становятся подплавленными. Красят стаканы в вакуумном оборудовании. Технология сложная. Задействована даже искусственная молния.

Кто-то называет корейского лидера Ким Чен Ына строгим диктатором, который время от времени испытывает ядерное оружие.

Однако основатель ресторана на киевском Подоле Илья Богданов, когда открывал здесь паназиатский ресторан, просто искал узнаваемо корейское лицо.

Здесь все напоминает Азию. Мурал по мотивам самых популярных азиатских фильмов, постеры и даже еда.

Говорят, успех – всегда на стороне мечтателей. И людей с прекрасным чувством юмора. Этот тезис доказывают своим делом эти успешные бизнесмены.

Напомним, Факты ICTV ранее писали как сменить профессию и открыть бизнес.

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