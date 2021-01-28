Одесса страдает от непогоды: ожидают до полуметра снега, людей просят оставаться дома

Непогода в Украине продолжается. Больше всего от метелей страдает Одесская область. Там объявили красный уровень опасности. Дороги заснеженные, населенные пункты остались без света, а на трассах пробки. В самой Одессе повалены десятки деревьев.

От самой ночи в городе снежит, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Коммунальщики расчищают улицы. За сутки ветер повалил почти две сотни деревьев и веток, а также столбы и светофоры.

Кроме того, за прошедшие сутки патрульные зафиксировали 38 ДТП. Ночью на трассе Одесса-Кишинев во время непогоды застрял пассажирский автобус, его эвакуировали с помощью спецтехники ГСЧС.

В области остановили движение автобусов и грузовиков. Сейчас на проблемных дорогах дежурят инспекторы, оснащены также специальные площадки с техникой. Водителей призывают переждать непогоду и не передвигаться по автодорогам.

Первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Игорь Будаленко отметил, что не стоит выезжать на дороги без необходимости, а в случае передвижения заправлять полный бак топлива.

Сейчас на ликвидацию последствий непогоды в Одессе задействованы более 1,5 тыс. коммунальщиков.

Днем синоптики прогнозируют очередное ухудшение погодных условий. Ожидается месячная норма осадков — до 49 сантиметров. Спасатели объявили о красном уровень стихийной опасности. На дорогах ожидается сильная гололедица.

В результате ухудшения погодных условий в четырех областях Украины обесточены 143 населенных пункта.

По состоянию на 7.00 в Одессе выпало 20-25 см снега, в Кировоградской области до 10 см, на Полтавщине 2 см, а в Черкасской снежный покров до 14 см. В Сумской области идет дождь.