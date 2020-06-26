Одесская область в ожидании наводнения, может затопить четыре населенных пункта

Одесская область в ожидании большой воды. Существует угроза наводнения в четырех населенных пунктах — Беляевке, Яськах, Троицком и Маяках.

В местах возможного подтопления чрезвычайники обустроили четыре группы реагирования, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

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Ожидается повышение уровня воды в Днестре до 2,5 метров. Больше всего может пострадать село Яськи, где находятся два озера и дамба, что их сдерживает. В случае ее прорыва часть села подтопит.

В общем мобилизовано 137 человек личного состава и 31 единица техники. Чрезвычайники и власти области призывают одесситов и жителей региона воздержаться на выходные от отдыха на Днестре.

На трассе Одесса-Рени 26 июня перекрыли участок в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка).

Это связано с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое, что на Одесщине.

В ГСЧС сообщили, что из-за дождевого паводка возможен подъем уровня воды на речке Днестр. Поэтому рекомендуется отказаться от времяпровождения возле водоема, берега которого находятся в этом же районе.

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