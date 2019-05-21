Одесский профессиональный лицей может остаться без здания, а ученики без дипломов

Одесский профессиональный лицей технологий и дизайна может остаться без здания. Уже второй год подряд после отделения от Южноукраинского педагогического университета учебное заведение не может получить от вуза имущество на свой баланс. Таким образом, заведение также не может получить лицензию на обучение, а дети не смогут получить дипломы.

После выхода из подразделения Южно национального педуниверситета лицею не отдают на баланс имущество. Хотя соответствующий приказ Министерство образования издало еще два года назад.

В лицее называют действия вуза противоправными. Без имущества заведение не может получить лицензию на обучение.

В лицее готовят специалистов по 14-ти техническим и творческим профессиям – швейное дело, фотография, парикмахер и оператор компьютерного набора. Ученики возмущены возможностью остаться после нескольких лет обучения без диплома.

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Ректорат университета утверждает – все законно, передавать собственность никому не могут. Зато готовы сдавать имущество в аренду.

Однако в лицее боятся, что в случае аренды здания заведение могут закрыть. За поддержкой обратились к активистам.

До выпускных экзаменов остается несколько дней, а 170 учащихся профессионального лицея могут завершить обучение без дипломов.

К слову, вместо школы – бывшая камера пыток. Как учатся дети в селе Квасы.

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