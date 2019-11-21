Odissey MAX: самый длинный в Украине трамвай вышел на первый маршрут в Одессе
Самый длинный в Украине трамвай вышел сегодня на свой первый маршрут в Одессе.
Вагон в течение месяца ночью проходил испытания, а теперь он соединяет центр Одессы с Киевским районом.
Odissey MAX длиной 31 метр. Его спроектировали и собрали сотрудники местного Горэлектротранспорта.
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Вагон работает на базе трамвая Tatra, от них ему достались тележки и рама. Стоимость проекта – 18 млн грн.
К слову, с 30 сентября в Киеве возобновили движение скоростного трамвая на Борщаговку, который соединяет жилой массив с железнодорожным вокзалом. Факты ICTV спрашивали у людей, довольны ли они качеством ремонта.
2019-11-21
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