Odissey MAX: самый длинный в Украине трамвай вышел на первый маршрут в Одессе

Самый длинный в Украине трамвай вышел сегодня на свой первый маршрут в Одессе.

Вагон в течение месяца ночью проходил испытания, а теперь он соединяет центр Одессы с Киевским районом.

Odissey MAX длиной 31 метр. Его спроектировали и собрали сотрудники местного Горэлектротранспорта.

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Вагон работает на базе трамвая Tatra, от них ему достались тележки и рама. Стоимость проекта – 18 млн грн.

К слову, с 30 сентября в Киеве возобновили движение скоростного трамвая на Борщаговку, который соединяет жилой массив с железнодорожным вокзалом. Факты ICTV спрашивали у людей, довольны ли они качеством ремонта.

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