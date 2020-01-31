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Одна креветка – $300. В Сингапуре выращивают искусственные морепродукты

300 долларов за одну креветку – именно столько стоит вырастить искусственное мясо этого членистоногого. Лабораторные креветки первой взялась производить сингапурская компания Шиок Митс. Те, кто пробовал, говорят – от настоящей не отличить.

Витамин В12, йод, микроэлементы и жирные кислоты Омега-3. Это далеко не полный перечень полезных веществ, которые есть в креветках. Но ценных заморских деликатесов на весь мир не хватает. Даже если выращивать их на фермах.

90% денег тратят на питательные вещества, которыми надо подкармливать будущую креветку. Ведь их приходится покупать у фармацевтических компаний.

Факты ICTV ранее писали о том, что ученые создали искусственные нервные клетки.

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