Одна медсестра на 50 больных — харьковская больница переполнена пациентами

Катастрофа в харьковской областной инфекционной больнице. Заведение переполнено пациентами, медперсонала не хватает — только одна медсестра на 50 больных, препаратов нет ни для пациентов, ни для инфицированных врачей.

Найти деньги на лекарства помогают волонтеры. И все это держали в тайне — медики боятся наказания власти.

Анестезиолог Владимир Корсунов, который консультирует взрослую инфекционку — единственный, кто решился говорить обо всем откровенно. Говорит ситуация в больнице близка к взрыву. А чиновники скрывают правду.

Сообщение Корсунова о проблемах инфекционки в Facebook получил тысячи лайков, его же самого вызвали в обладминистрацию, предложили, возглавить инфекционку и он отказался — менять, говорит, надо не главного врача, а голову департамента здравоохранения. Ведь именно он тормозил закупки лекарств и не организовал распределение пациентов по другим заведениям.

А вот глава Харьковщины уверен, теперешний главврач также виноват — ведь на счетах медучреждения ежемесячно оставалось полтора миллиона гривен, но тот почему-то препараты не покупал и не отчитывался о загруженности больницы.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Ивано-Франковске переполненные больницы прекращают принимать больных Covid-19.

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