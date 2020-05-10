Одна из 14 штаб-квартир Гитлера: что скрывает Вервольф на Виннитчине

Страшное и таинственное упоминание о Второй мировой войне — Вервольф. В Винницкой области была одна из 14 штаб квартир Гитлера, он здесь бывал четыре раза. Здесь решалась судьба Восточного фронта.

Вервольф превратил Винницкую область на оккупационную зону. За четыре года в регионе создали 18 концлагеря, где убили 46 тыс. военнопленных.

Теперь на месте бывшего секретного объекта одни бетонные глыбы и мемориальный комплекс. Сюда редко приносят цветы в День памяти. Но местный краеведческий музей превратил Вервольф — на большую историю, чтобы люди помнили тех, кто так и не вернулся с той страшной войны.

Через 75 лет и до сих пор невозможно открыть страшную тайну Вервольфа.

К слову, 9 мая, Украина чтит память героев Второй мировой войны.