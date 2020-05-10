Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Одна из 14 штаб-квартир Гитлера: что скрывает Вервольф на Виннитчине

Страшное и таинственное упоминание о Второй мировой войне — Вервольф. В Винницкой области была одна из 14 штаб квартир Гитлера, он здесь бывал четыре раза. Здесь решалась судьба Восточного фронта.

Вервольф превратил Винницкую область на оккупационную зону. За четыре года в регионе создали 18 концлагеря, где убили 46 тыс. военнопленных.

Теперь на месте бывшего секретного объекта одни бетонные глыбы и мемориальный комплекс. Сюда редко приносят цветы в День памяти. Но местный краеведческий музей превратил Вервольф — на большую историю, чтобы люди помнили тех, кто так и не вернулся с той страшной войны.

Через 75 лет и до сих пор невозможно открыть страшную тайну Вервольфа.

К слову, 9 мая, Украина чтит память героев Второй мировой войны.

Теги: ,

По теме

Зеленський уволил 10 и назначил 6 председателей РГА
Зеленський уволил 10 и назначил 6 председателей РГА
Горела сухая трава: на Винниччине за прошедшие сутки потушили 15 пожаров
Горела сухая трава: на Винниччине за прошедшие сутки потушили 15 пожаров
В райцентре Винницкой области более 30 случаев Covid-19, почти все — медики
В райцентре Винницкой области более 30 случаев Covid-19, почти все — медики
Самоизолировался с оружием: на Винничине мужчина из окна обстрелял полицейских
Самоизолировался с оружием: на Винничине мужчина из окна обстрелял полицейских
Карантин в Виннице: полиция ограничила въезды в город
Карантин в Виннице: полиция ограничила въезды в город
В Винницкой области у ребенка обнаружили коронавирус
В Винницкой области у ребенка обнаружили коронавирус
Два новых случая заражения коронавирусом в Винницкой области
Два новых случая заражения коронавирусом в Винницкой области
Пятница 13: значение даты
Пятница 13: значение даты

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх