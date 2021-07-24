Одно из семи чудес Украины: базальтовые столбы в Ровенской области

Уникальный памятник природы — Ровенские столбы. Это одно из семи чудес Украины. В селе Базальтовом на Ровенщине уже более сотни лет добывают базальт.

Один из отработанных карьеров затопили подземные воды, и образовали зеркально чистое озеро с изумрудной водой. Это место стало любимым для многих туристов.

Вода чистая и прозрачная, и выигрывает яркими цветами. Несколько столбов в этом каньоне специально не срезали, чтобы люди также могли любоваться величием природы.

Это уникальное природное чудо расположено в урочище Иванова Долина и является памятником природы местного значения. Карьер наполняют водой подземные источники. Глубина местами до 15 м.

Омолаживающее озеро на Ровенщине

В Украине есть немало местностей, которые дарят молодость. Например, Белое озеро в Ровенской области — вода как шелк, смягчает кожу и волосы, поскольку в ней находится рекордное содержание глицерина.

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