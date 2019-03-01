Один боевик ликвидирован, трое ранены – ситуация в зоне ООС

На Востоке возросло количество вражеских обстрелов. К счастью, потерь среди наших защитников нет. Есть у врага. Один боевик ликвидирован, трое ранены. Также удалось уничтожить самоходную арт-установку и противотанковый ракетный комплекс террористов. Наемники атаковали 10 населенных пунктов.

В частности, из минометов били по Широкино, Лебединскому, Гнутовому и Попасному.

Для Васильевича это уже не первая ротация на фронте. И окрестности Авдеевки не дают расслабиться. Наряду Ясиноватская развязка – мощный укрепрайон врага. Напротив нас несколько позиций снайперов боевиков. Неизвестно где те появятся снова.

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Васильевич делится наблюдениями. Снайперы противника не спешат выдавать себя.

Но военные понимают – пришли на войну не прятаться. На этой позиции львиная доля тех, кто впервые подписал контракт. Но, несмотря на смертельную опасность, знают – защищают Украину.

Взгляд Васильевича сосредоточен – в глазах опыт последних нескольких лет. Учитывая активность вражеского снайпера, следует держать усиленную оборону.

Но пока задача держать эти рубежи в окрестностях Авдеевки. При этом приказ – быть максимально осторожным.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой не прекращаются провокации.

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