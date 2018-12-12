Одного оккупанта убито, пятеро ранены: обострение в ООС

Есть тревожные новости с фронта. Двое украинских армейцев ранены в результате вражеских обстрелов.

За сутки в штабе объединенных сил насчитали 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

С минометов калибра 82 мм террористы ударили по Опытному, что у Донецкого аэропорта.

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Под огнем вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Зайцево, Марьинка, Карсногоривка, Новомихайловка, Чермалык.

Сегодня на передовой уже зафиксировали один обстрел. Российские оккупанты целились по укреплениям у Тарамчука.

По данным украинской разведки, накануне одного оккупанта уничтожено, пятеро ранены.

К слову, палят из разных видов вооружения: враг под Марьинкой продолжает провокации.

Опубликовано Декабрь, 12 в 12:28



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