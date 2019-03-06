Один оккупант уничтожен, двое ранены: ситуация на передовой

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения. Вблизи Лебединского, Водяного и Широкиного враг использовал артиллерийские системы калибром 122 мм и минометы. Под обстрелами оккупантов также оказались Авдеевка, Пески и Крымское.

Всего в штабе объединенных сил зафиксировали 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Впрочем, на каждую провокацию российских оккупантов наши военные дают адекватный ответ.

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К тому же, все больше боевиков продолжают приводить факты присутствия российских кадровых военных на Донбассе. Сайт Народная Правда распространил видео террориста из города Сургут, который рассказывает о главной цели приезда в Украину кураторов с РФ.

Но после таких путешествий не все россияне возвращаются домой живыми. По данным украинской разведки, за минувшие сутки еще один оккупант уничтожен, двое ранены.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ООН назвала количество жизней, которые забрала война на Донбассе.

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