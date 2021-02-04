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Сразу две маски и дрон для доставки вакцин: как мир борется с коронавирусом

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной, страны мира заявляют и о маленьких победах на пути преодоления вируса. Однако карантин ослаблять не спешат.

В США, которые занимают первое место по количеству больных Covid-19, интенсивность распространения болезни несколько ослабла. Кроме того, по последним данным, количество вакцинированных превысило число новых случаев.

В Европе также фиксируют положительные тенденции. Несмотря на высокий уровень смертности, количество больных в медучреждениях начинает уменьшаться.

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Однако в мире не спешат ослаблять карантин. Так, в США рекомендуют гражданам носить сразу две маски. А во Франции размышляют над введением локдауна.

Также страны активно иммунизируют населения. Французский президент Эммануэль Макрона пообещал, что до конца лета в стране вакцинируют всех граждан. А в Германии один из стартапов создал специальный дрон для быстрой доставки вакцины, особенно в отдаленные регионы.

Коронавирус в мире

По состоянию на 4 февраля коронавирус в мире обнаружили в более чем 103,3 млн граждан.

В то же время более 2,2 млн человек умерли от болезни.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

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