Сразу две маски и дрон для доставки вакцин: как мир борется с коронавирусом
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной, страны мира заявляют и о маленьких победах на пути преодоления вируса. Однако карантин ослаблять не спешат.
В США, которые занимают первое место по количеству больных Covid-19, интенсивность распространения болезни несколько ослабла. Кроме того, по последним данным, количество вакцинированных превысило число новых случаев.
В Европе также фиксируют положительные тенденции. Несмотря на высокий уровень смертности, количество больных в медучреждениях начинает уменьшаться.
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Однако в мире не спешат ослаблять карантин. Так, в США рекомендуют гражданам носить сразу две маски. А во Франции размышляют над введением локдауна.
Также страны активно иммунизируют населения. Французский президент Эммануэль Макрона пообещал, что до конца лета в стране вакцинируют всех граждан. А в Германии один из стартапов создал специальный дрон для быстрой доставки вакцины, особенно в отдаленные регионы.
Коронавирус в мире
По состоянию на 4 февраля коронавирус в мире обнаружили в более чем 103,3 млн граждан.
В то же время более 2,2 млн человек умерли от болезни.
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