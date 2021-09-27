Одежда из секонд-хендов: почему модно носить подержанные вещи

В цивилизованном мире все чаще отказываются забивать шкафы новыми вещами, зато охотно донашивают вещи своих друзей или ходят за покупками в комиссионные магазины.

А все потому, что подержанные вещи сейчас снова в моде. Мировые модники, которые решили заботиться об экологии, даже придумали специальный термин sustainable fashion — сталая мода.

В центре Киева уже 16 лет подряд работает комиссионный магазин Goodbye fashion.

Одним клиентам он помогает разгрузить гардеробы, а другим — купить брендовые вещи за умеренные деньги.

— Это большая редкость, чтобы что-то было дороже $100 или €100. Это действительно вещи, которые проверены временем. Это винтажные вещи, — говорит Наталья Исупова, владелица магазина Goodbye fashion.

Сюда приходят творческие люди, которые уже доросли до мысли, что масс-маркет в шкафу — это лишнее. И тех, кто так думает с каждым годом становится все больше.

Например ведущая программы Утро в большом городе Юлия Зорий была шопологиком. Но сейчас в ее гардеробе новых вещей не так много, а настоящим источником вдохновения стали вещи ее бабушки и тети.

— Я просто осознала, какое количество этой одежды выбрасывается, и как мы реально засоряем мир, — сказала Юлия Зорий.

Для мира эти веяния не новые. Еще в начале нулевых стало понятно: произведенную одежду уже некуда девать.

А производство тканей — это и аномальное использование воды, и непомерные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Эксперт Дарья Марусик читает лекции на эту тему уже пять лет. И только сейчас она чувствует, что это подействовало.

— Украинцы, в первую очередь, не думают об экологичности одежды. Они думают о том, как им доехать на работу, какая у них зарплата. Это уже другой уровень потребностей человека. Но если говорить о тенденции, то, конечно, она меняется, — сказала Дарья Марусик.

Если у людей есть предубеждение против ношеного, на помощь приходят гуру украинской моды. Дизайнеры Татьяна Земкова и Елена Ворожбит уже много лет создают то, что вне времени.

— У нас клиенты выходят сначала супермодные, затем модные, затем — такие, как все. А потом уже вещи можно и отдать кому-то, — сказала Елена Ворожбит.

А Татьяна Земкова не советует накупать очень много вещей. Лучше выбирать качественную одежду, а затем ее комбинировать и фантазировать.

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