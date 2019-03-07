Один эскалатор и “тайные” лифты. Состояние центрального вокзала в Киеве

На вокзале толпа, и все, чтобы выйти в город, вынуждены штурмовать лестницу. Почти у каждого тяжелые сумки.

Эскалаторов от платформ – нет ни одного. А вот лифты есть, но о них люди не знают.

Зато на каждом столбике объявления о такси. Представитель вокзала оправдывается – на рекламе зарабатывают деньги, потому что на самофинансировании. Указатели же размещали 18 лет назад.

6 лифтов размещены в подземном переходе, недалеко от метро Вокзальная и Южного вокзала. Но попасть туда с тяжелыми сумками с обеих сторон тоже непросто.

Правда, их время от времени моют. В администрации вокзала снова свое объяснение – не работают, потому что могут включить только при температуре +5. Но местные, которые ежедневно ходят по этому пути, говорят другое.

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На центральном вокзале только один эскалатор. Очереди к нему в час пик немалые. Не хочешь стоять – иди пешком. Информации об имеющихся лифтах в переходе неподалеку – никакой.

Но облегчать передвижение пассажиров пока не спешат. Потому что тогда без работы останутся перевозчики вещей. За одну сумку те берут 35 грн.

Владельца нету. Бизнес этот черный, очевидно, процветает благодаря откатам. И каждый такой беспорядок на главных железнодорожных воротах страны видят 40 тыс. человек.

К слову, МАФы на столичном вокзале: КГГА перешла к решительным действиям.

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