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Факты / Видео / Украина

Один фельдшер на 3 тыс. жителей. Как спасают людей от Covid-19 в Карпатах

Пандемия коронавирусп — это испытание для всей страны. Для одних на выживание, для других — на развитие и совершенствование. В высокогорном районе Верховинщина, что на Прикарпатье, сельская медицина пытается противостоять коронавирусу. За месяц здесь 11 подозрений, четыре случая подтвержденных, еще столько же ждут результата ПЦР-тестирования.

Бригада экстренной помощи путем проб и ошибок уже научилась правильно реагировать на опасную болезнь. Местная больница для приема больных обустроила операционную. С закупкой спасительного оборудование помогают волонтеры. Самое слабое звено — это семейные врачи. Отслеживать епидистории больных здесь не спешат. А горцы с жалобами не обращаются, или их просто не слышат. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, в Ровенской области в селе Познань Рокитновского района, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.

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