Один из величайших популяризаторов украинской песни: в Киеве простились с Марьяном Гаденко
Сегодня в Киеве простились с народным артистом Украины, композитором, поэтом, телеведущим, основателем многих творческих фестивалей и конкурсов – Марьяном Гаденко.
Он умер на 67 году жизни из-за сердечного приступа. Марьяна Ильича вполне заслуженно называли одним из величайших популяризаторов украинской песни. Его неутомимость, энергичность и активная жизненная позиция поражали.
Экономист по специальности – он 27 лет прослужил в органах внутренних дел. На пенсию ушел с должности заместителя командующего внутренними войсками. И при этом никогда не расставался с творчеством.
Сам писал и песни, и стихи, организовывал конкурсы и поддерживал талантливую молодежь и детей.
Марьян Гаденко был многолетним партнером Президентского фонда Украина. Его основатель — второй президент Украины Леонид Кучма, выразил искреннее соболезнование семье умершего.
Композитор-песенник и народный артист Украины Марьян Гаденко умер 3 декабря. О смерти артиста сообщили в Facebook Черновицкого областного совета.