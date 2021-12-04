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Факты / Видео / Украина

Один из величайших популяризаторов украинской песни: в Киеве простились с Марьяном Гаденко

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Сегодня в Киеве простились с народным артистом Украины, композитором, поэтом, телеведущим, основателем многих творческих фестивалей и конкурсов – Марьяном Гаденко.

Он умер на 67 году жизни из-за сердечного приступа. Марьяна Ильича вполне заслуженно называли одним из величайших популяризаторов украинской песни. Его неутомимость, энергичность и активная жизненная позиция поражали.

Экономист по специальности – он 27 лет прослужил в органах внутренних дел. На пенсию ушел с должности заместителя командующего внутренними войсками. И при этом никогда не расставался с творчеством.

Сам писал и песни, и стихи, организовывал конкурсы и поддерживал талантливую молодежь и детей.

Марьян Гаденко был многолетним партнером Президентского фонда Украина. Его основатель — второй президент Украины Леонид Кучма, выразил искреннее соболезнование семье умершего.

Композитор-песенник и народный артист Украины Марьян Гаденко умер 3 декабря. О смерти артиста сообщили в Facebook Черновицкого областного совета.

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