Один прикрывает на посту, а второй копает окоп: как ВСУ готовятся к весне

Позиции на Светлодарской дуге соединены лабиринтами глубоких окопов. Под ногами вязкая грязь – значит скоро весна. Несмотря на погодные особенности на позициях кипит работа. Лучшее оружие во время ползучего наступления – это лопата.

– Один прикрывает на посту, а второй копает. Так меняемся по очереди. Выгодные позиции хотим занять, чтобы и нам было безопаснее и врага лучше было видно, – рассказывает боец ООС.

Наши ребята постоянно держат врага на прицеле, постоянно ведут за ним наблюдение и не дают ему спуска.

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