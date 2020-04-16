Один рейс спасает всю страну. Как украинские самолеты помогают бороться с Covid-19

Сейчас во всем мире пользуються большим спросом украинские самолеты-гиганты Руслан и Мрия. Государства делают заказ на перевозку грузов, связанных с Covid-19. Ведь наши самолеты имеют очень большую грузоподъемность — в том числе один Руслан заменяет 5 американских Боингов. За время пандемии украинские суда уже доставили средства защиты и другие жизненно необходимые товары в более 30 стран мира.

Сейчас гуманитарку по всему миру везут 5 наших самолетов Руслан и одна Мрия. За время пандемии — это десятки стран Европы, Соединенные Штаты и Ближний Восток.

На фоне простоев пассажирских авиаперевозок, в авиалинии Антонова заказы выросли на треть. Коронавирусный удар держат 12 украинских экипажей.

Почему нельзя вместо 5 американских Боингов для потребностей Украины загрузить один наш Руслан или Мрию, авиаэксперты объясняют экономической целесообразностью.

Факты ICTV ранее писали о том, что самолет Мрия отправился в первый рейс после модернизации в Китай за медоборудованием.

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