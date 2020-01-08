Один погибший, 14 пострадавших: в Никополе столкнулись автобус и два автомобиля
Около семи часов утра столкнулись два автомобиля и автобус, перевозивший три десятка работников местного завода. Водитель легковушки погиб на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в местную больницу.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается следствие.
На текущий момент 14 пострадавших, 4 человека находятся в легкой степени тяжести, 7 в среднем, 2 в тяжелом. К сожалению, девушке которой 21 год нужна ампутация на уровне нижней трети правой голени, – Радий Шевченко, директор областного центра экстренной медицины.
Факты ICTV ранее писали про смертельную ДТП в Донецкой области.
2020-01-08Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.