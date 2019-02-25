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Один погибший и двое раненых: враг продолжает обстрелы на передовой

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим тишины, один военный погиб, двое – ранены.

С начала суток оккупанты обстреляли из минометов наши позиции в районе Лебединского.

Читайте: Нарушают тишину и готовят технику для наступления: провокации врага на передовой

Также российские оккупанты вели огонь по позициям украинских подразделений из боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Несмотря на приближение календарной весны наши бойцы с нетерпением ждут настоящего тепла. Тогда веселее будет переносить военные будни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой не прекращаются провокации.

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