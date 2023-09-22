Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— Встреча Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо;
— Обстрел Орехова 21.09.2023 — есть раненая;
— Черкасские водолазы-спасатели теперь разминовывают Украину;
— Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера;
— История мужественного воина, перенесшего 17 операций;
— Прогнозы по отключениям электричества этой зимой озвучили в Минэнерго;
— Второй сезон кулинарного проекта “Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком” уже завтра.
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