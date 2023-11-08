Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023

— Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС;

— Обстрел Херсонщины – есть погибшие;

– Во временно оккупированном Луганске ГУР ликвидировали экс начальника “милиции ЛНР”;

— Сдавала позиции артиллерии ВСУ – СБУ разоблачила предательницу;

— Основная версия гибели Частякова;

— Ситуация на фронте: сведение Генштаба;

— Ситуация в Авдеевке;

— Выставка World Press Photo 2023 – вживую;

– В Польше перевозчики заблокировали движение грузовиков на двух пунктах пропуска из Украины.

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