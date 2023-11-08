Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
— Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС;
— Обстрел Херсонщины – есть погибшие;
– Во временно оккупированном Луганске ГУР ликвидировали экс начальника “милиции ЛНР”;
— Сдавала позиции артиллерии ВСУ – СБУ разоблачила предательницу;
— Основная версия гибели Частякова;
— Ситуация на фронте: сведение Генштаба;
— Ситуация в Авдеевке;
— Выставка World Press Photo 2023 – вживую;
– В Польше перевозчики заблокировали движение грузовиков на двух пунктах пропуска из Украины.
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