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Офисы open space и лаунж-зоны: в Киеве заброшенная фабрика стала современным бизнес-центром

В Киеве на месте старой заброшенной резиновой фабрики обустроили современный бизнес-кампус с кафе, лаунж-зонами и спорт-площадками. И отдохнуть здесь могут не только работники офисов, но и все желающие.

Архитектором проекта стал Виктор Герасименко. Он взялся за дело, от которого другие отказывались. Ведь реанимировать старые цеха в разы сложнее и дороже, чем строить с нуля.

Однако он смог предоставить старой фабрике новое лицо. И теперь здесь есть двухэтажные лобби, лифты, площадки, идеальные зеленые газоны, панорамные окна и офисы open space.

Здесь можно не только поработать, но и прекрасно отдохнуть, позагорать, позаниматься йогой и устроить барбекю.

Идеологи этого проекта утверждают, что реанимировать старые помещения заводов хоть и дороже, но это спасательных круг для столицы. Ведь бизнес-этажек и так достаточно.

Также в Кракове украинцы планируют открыть интернациональную книго-кафе.

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