Официальный старт новогодних праздников! Как в украинских городах зажигали елки

В городах Украины засияли новогодние елки. В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки в столице на Софиевской площади состоялось без традиционного парада и концерта.

Не обошлось без досадных происшествий — вспыхнуло одно из украшений, а так как елка искусственная, могла бы быть беда, но к счастью обошлось. Тема нынешнего празднования — сказочный лес.

На Николая засияла и главная харьковская елка — высотой как 16-этажка, официально признана крупнейшей в Украине. 40-метровая харьковская рекордсменка — достаточно сложная инженерная конструкция, состоящая из сотен отдельных деталей, нескольких тысяч светодиодных лампочек, а украшают елку несколько тысяч пластиковых шаров и узоров.

В Одессе новогоднюю елку зажгли под звуки муниципального духового оркестра.

Не меняют отделки новогодней елки и во Львове, живую 18-метровую красавицу украшают лаконично, только иллюминацией в теплых тонах.

В Хмельницком 18-метровую новогоднюю красавицу официально открыли еще в начале декабря. Нынешние празднования начали раньше из-за пандемии.

В отличие от других городов, в Хмельницком не отказались от рождественской ярмарки, правда, вместо полусотни домиков на площади установили не более 30. Обещают, что они будут работать до 20 января.

Как в Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. В этом году церемония несколько отличалась от предыдущих лет.

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не было традиционного парада и концерта. Но все же это не помешало сотням людей прийти на открытие.

Не обошлось в этом году и без других курьезов. Загорелся один из шариков, который является частью праздничной иллюминации на Софийской площади. Елка, как и никто из присутствующих, от возгорания не пострадали.