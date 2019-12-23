Будут осматривать за 20 минут: на Львовщине заработал сканер для грузовиков

Сканер для грузовиков и контейнеров заработал во Львовской области на пункте пропуска Краковец-Корчева.

Всего в Украине их будет 7 и до конца года все заработают. Сканеры должны сократить время на проверки грузовиков в десять раз. За 15-20 минут рентген будет обрабатывать по две фуры и мгновенно выявлять скрытую контрабанду.

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Сканеры помогут эффективно бороться с незаконными перевозками и сэкономят деньги на разгрузку и другие сопроводительные процедуры, – отмечает глава таможни Максим Нефедов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на западных границах огромные очереди из фур.

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