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Оголенные провода и заваленные проходы: насколько безопасны общежития в Николаеве

В общежитиях Николаева люди живут, как на пороховой бочке. Электрические провода под напряжением обнаженные, проходы и аварийные выходы заложены намертво или завалены мусором. Нет элементарных средств пожаротушения. Директора студенческих общежитий жалуются, что не хватает средств на дорогую сигнализацию.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства посоветовали жителям решать проблемы самостоятельно. Ведь по документам это общежитие, а фактически – большинство комнат приватизированы. Пожарные настаивают, что к домам коридорной системы с общими кухнями требования, как к общежитиям. Поэтому чиновники пообещали поискать деньги только на гидранты на лестнице. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, Николаевский морской лицей может повторить судьбу одесского колледжа.

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