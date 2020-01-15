Объявлены лауреаты премии Человек года 2019

Кто станет человеком года 2019? Сегодня общенациональная программа объявила лауреатов премии.

Награда присуждается представителям мирового сообщества, которые сделали весомый личный вклад в развитие демократии в Украине, способствовали утверждению мира и сохранению единства страны. За 2019 присуждено более 20 наград.

Так, в номинации Международная премия в области общественно-политической деятельности победила президент Грузии Саломе Зурабишвили за близость позиций Украины и Грузии в вопросах интеграции в европейские структуры.

Лауреатом престижной награды стала и телеведущая ICTV – ведущая Фактов Оксана Гутцайт, в номинации Журналист года.

Официальное же награждения победителей Человека года состоится 21 марта в Национальной опере Украины.

Факты ICTV ранее писали о том, что Time назвал 28 женщин года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.