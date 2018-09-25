Охлаждение без кондиционеров и плитка из джинсов: студенты разработали умный дом

Умный дом группа студентов-новаторов с Эйндховенского технологического университета построили прямо во дворе кампуса университета. Интерактивные изюминки здания – часы, указывающие на потребление энергии и использования электрического тока. Среди преимуществ и размещенный снаружи вертикальный сад, а внутри – экологическая система охлаждения интерьера.

Такая система позволяет забыть о кондиционерах. А значит, и о трате средств на счета за электричество. На крыше дома – солнечные батареи, спроектированные на оптимальном склоне для максимального получения энергии.

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Разработчики готовятся к масштабной выставке-конкурсу строительных инноваций. Она начнется 14 ноября в Арабских Эмиратах. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях. Среди них – архитектура, энергоэффективность и инновационность.

Подготовка к выставке – не из простых. Участникам придется перевезти макеты конкурсных домов в Дубаи. И там сконструировать их снова. Но главный приз стоит таких усилий. Это более 2,5 миллиона долларов.

К слову, Факты ICTV сообщали, что умный звонок не пустил хозяина в дом из-за футболки

Опубликовано Сентябрь, 25 в 14:03



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