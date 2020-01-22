Окопы укрепляют досками. Жизнь в зоне ООС и провокации боевиков

Одна из позиций наших защитников неподалеку Крымского в Луганской области. Местность хорошо просматривается – фактически посреди поля, поэтому чтобы защититься от вражеских прилетов, бойцы смастерили себе длинные окопы.

Подземными тропами можно попасть в любую бойницу. Над траншеями вымостили крышу деревянными бревнами, сверху присыпали землей. А недавно, шутят, сделали везде евроремонт.

Временами оккупанты выстрелами выманивают на огонь. Армейцы те провокации давно раскусили и на хаотичные атаки не реагируют. А уж когда враг накрывает прицельно, вынуждены его усмирять.

На фронтах освободительной войны, пожалуй, как нигде знают цену соборности. Но пока на передовой не до торжеств. Отпразднуют, когда освободят от оккупантов родную землю.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходит режим тишины на передовой.

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