Окружной админсуд Киева открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ
Окружной административный суд Киева открыл производство о незаконности регистрации Православной церкви Украины по иску УПЦ Московского патриархата. Там считают, что при регистрации нарушили законодательство.
Киевский окружной суд – достаточно скандальное учреждение, славится своими решениями. Здесь признали незаконной национализацию ПриватБанка, приостановили переименование православной церкви Московского патриархата.
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Ранее именно этот суд восстановил Романа Насирова, которого подозревали в коррупции, в должности председателя Государственной фискальной службы. И именно этот суд во время Революции Достоинства вынес более десятка незаконных решений о запрете собраний на Майдане Независимости. А потом возобновлял на должностях люстрированных правоохранителей.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ.