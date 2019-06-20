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Факты / Видео / Украина

Окружной админсуд Киева открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ

Окружной административный суд Киева открыл производство о незаконности регистрации Православной церкви Украины по иску УПЦ Московского патриархата. Там считают, что при регистрации нарушили законодательство.

Киевский окружной суд – достаточно скандальное учреждение, славится своими решениями. Здесь признали незаконной национализацию ПриватБанка, приостановили переименование православной церкви Московского патриархата.

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Ранее именно этот суд восстановил Романа Насирова, которого подозревали в коррупции, в должности председателя Государственной фискальной службы. И именно этот суд во время Революции Достоинства вынес более десятка незаконных решений о запрете собраний на Майдане Независимости. А потом возобновлял на должностях люстрированных правоохранителей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ.

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