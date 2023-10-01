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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— в Киеве состоялись торжества ко Дню защитников и защитниц;

— Западные чиновники поздравляют украинских защитников — кто присоединился;

— Всеукраинская минута молчания;

— На украинско-белорусской границе бойцы вместе с белорусскими патриотами почтили память героев;

— Азовец Орест примет участие в самом длинном в мире марафоне;

— Враг пытается отразить утраченные позиции — на каком направлении свирепствуют;

— На связи с поребриком: жена оккупанта рассказала, почему его не обменяют;

— Конгресс США принял бюджет без помощи Украины – реакция Байдена.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (01.10.2023).

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