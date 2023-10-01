Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— в Киеве состоялись торжества ко Дню защитников и защитниц;
— Западные чиновники поздравляют украинских защитников — кто присоединился;
— Всеукраинская минута молчания;
— На украинско-белорусской границе бойцы вместе с белорусскими патриотами почтили память героев;
— Азовец Орест примет участие в самом длинном в мире марафоне;
— Враг пытается отразить утраченные позиции — на каком направлении свирепствуют;
— На связи с поребриком: жена оккупанта рассказала, почему его не обменяют;
— Конгресс США принял бюджет без помощи Украины – реакция Байдена.
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