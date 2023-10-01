Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Обстрел Сумской области 01.10.2023 – россияне ударили по приграничному селу Дружба;
— Обстрел Херсона 01.10.2023 — оккупанты попали в частный дом;
— Достижения ВСУ за время войны: какое место среди армий занимает Украина;
— История пограничницы, которая покинула двоих детей, чтобы встать на защиту их будущего;
— Украинские учителя: крепкие в учебе и несокрушимые на фронте;
— Зима без импорта газа – что будет с ценами.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (01.10.2023).
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