Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Оккупанты ударили по Купянску 22.01.2024: есть погибший и раненый.
— В Запорожье СБУ задержали вражеского шпиона, им оказался бывший правоохранитель.
— Россияне ударили по Краматорску 22.01.2024: один человек погиб, еще один — ранен.
— На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку на местного жителя, он погиб.
— Коммунальщика, которого подозревают в шпионаже, задержали в Николаеве.
— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024.
— Сегодня, 22.01.2024, день рождения поэта и погибшего воина Максима Кривцова.
— Пиротехник, который разминирует деоккупированные территории, повел под венец свою невесту.
— Базу электромонтеров в Купянске на Харьковщине уничтожили россияне.
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