Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Орест Дрималовский

Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Оккупанты ударили по Купянску 22.01.2024: есть погибший и раненый.

— В Запорожье СБУ задержали вражеского шпиона, им оказался бывший правоохранитель.

— Россияне ударили по Краматорску 22.01.2024: один человек погиб, еще один — ранен.

— На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку на местного жителя, он погиб.

— Коммунальщика, которого подозревают в шпионаже, задержали в Николаеве.

— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024.

— Сегодня, 22.01.2024, день рождения поэта и погибшего воина Максима Кривцова.

— Пиротехник, который разминирует деоккупированные территории, повел под венец свою невесту.

— Базу электромонтеров в Купянске на Харьковщине уничтожили россияне.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 19.00 (12.01.2024).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Гринкевич может выйти из СИЗО под залог, но… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Риши Сунак уже в Киеве! ВСУ наконец получат… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Атака по йеменским хуситам: 10 стран сделали важное заявление | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Законопроект о мобилизации: правительство готово к… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Отстранение Безуглой – кто выступил против | Новости Факты ICTV за 10.01.2024
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Оккупанты попали по Купянску: погиб местный житель | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь