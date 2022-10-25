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Оккупанты скованы Силами обороны и несут значительные потери: Череватый о ситуации в Бахмуте

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации на восточном направлении.

По его словам, местом, где оккупанты больше всего атакуют украинские войска и пытаются продвинуться, является Бахмут на Донетчине.

Сергей Череватый объяснил, что после Лисичанска и Северодонецка именно этот город должен был стать логическим продолжением наступления российских войск на Донбассе.

– Бахмут держится. Идут постоянные позиционные бои большой интенсивности. Иногда линия обороны незначительно меняется. Войска РФ по большому счету пока только на одном направлении могут проявлять некую серьезную активность. Они серьезно скованы нашими Силами обороны и ежедневно несут невероятные потери, — рассказал Череватый в эфире телемарафона ведущей программы Вікна Новини Яне Брензей.

Также спикер Восточной группировки ВСУ добавил, что ситуация в Авдеевке тяжелая и напряженная, но под контролем командования.

По его словам, сейчас это одна из главных боевых точек. Однако враг там тоже не смог добиться существенного результата.

Кроме того, Сергей Череватый заметил, что на восточном направлении есть новые мобилизованные россияне, а некоторые из них уже возвращаются обратно в РФ погибшими в мешках.

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