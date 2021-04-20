Оккупанты сбросили мины в жилом секторе Донбасса

На Донбассе за минувшие сутки оккупанты шесть раз нарушили режим тишины. Открывали огонь и утром.

По позициям украинских военных били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, этой ночью русские оккупанты сбросили мины в жилом секторе, зная, что наших военных там нет.

Чтобы скрыть причастность России к поставке смертельных боеприпасов, боевики затирают маркировку.

– За последнюю неделю участились обстрелы со стороны противника из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, – говорит военнослужащий ВСУ Денис.

По его словам, над позициями украинских военных летают вражеские беспилотники.

– Разведывают, что, где, кто, как стоит. Пытаются определить, где наряды несут службу, – говорит он.

Зная, что наши военнослужащие не открывают огонь на поражение, российские оккупанты передвигаются в полный рост, оборудуют новые позиции и копают окопы.

– Наблюдаем за их позициями, передвижениями. Вчера видели белую Ниву. Катаются, что-то перевозят, – рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей.

Минировании населенных пунктов на Донбассе

20 апреля штаб ООС сообщил о минировании оккупационными войсками РФ населенных пунктов на Донбассе.

По данным украинской стороны Общего центра контроля и координации, в последнее время российские наемники все больше осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2.

Подробнее о минировании населенных пунктов на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Фото: Штаб ООС

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