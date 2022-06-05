Оккупанты сбросили запрещенные фосфорные бомбы на село под Харьковом

Российская армия применила на Харьковщине фосфорные бомбы и в очередной раз ударила по аэроклубу. Снова есть раненые среди мирных жителей.

Как сообщила во время всеукраинского телемарафона корреспондентка Фактов ICTV, днем в городе было тихо. Взрывы местные жители услышали среди ночи, и уже на утро стало известно, куда попали оккупанты.

Уже в третий раз с начала полномасштабной войны РФ обстреляла аэроклуб, что в селе Коротич под Харьковом. Разрушенные ангары, вся авиационная техника — спортивные и тренировочные самолеты, — а в этом клубе учились летать все желающие, полеты были как тренировочные, так и туристические.

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Представители авиаклуба отметили, что на территории аэродрома никаких военных самолетов или вертолетов, или другой военной техники не было. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

В то же время за минувшие сутки, 4 июня, на Харьковщине получили ранения шесть мирных жителей.

— Оккупанты обстреляли Чугуев — травмирован 52-летний мужчина. Двое раненых в селах Коробочкино и Чкаловское, есть травмированы из-за обстрелов в Малиновке и Балаклее. Оккупанты снова били по Циркунах. Из тяжелого оружия обстреляли Дергачи, — сообщила корреспондентка Фактов ICTV.

По официальным данным Генштаба, запрещенные фосфорные боеприпасы рашисты применили в районе села Черкасские Тишки, что в 20 км от Харькова. Враг гвоздя по нашим позициям, чтобы не дать Вооруженным силам продвигаться вперед.

Тем временем до самого Харькова ежедневно возвращаются около 2-3 тыс. граждан. Городской совет уже запустила чат-бот, зарегистрировавшись в котором можно узнать есть ли в доме вода, газ, не завален проход в подъезд.

В результате российских обстрелов Харькова разрушена треть жилого фонда города.

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