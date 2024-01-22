Оккупанты теряют ежедневно более 200 воинов возле Авдеевки | Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Враг теряет на Авдеевском направлении ежесуточно по 200-300 своих военных.

— Инструкторы из Французского легиона, Израиля и США тренируют в столице гражданских, которые готовятся присоединиться к рядам обороны.

— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024.

— Денис Шмыгаль отметил, что произошла перезагрузка отношений между Украиной и Польшей.

— ДФТГ сейчас реорганизуют и расформировывают.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 19.30 (12.01.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.