Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Оккупанты снова ударили по Херсону: ранен 22-летний парень | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.
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