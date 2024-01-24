Оккупанты снова ударили по Херсону: ранен 22-летний парень | Новости Факты ICTV за 24.01.2024

— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.

— В ГУР обнародовали подробности уничтожения трех российских самолетов.

— 9 человек получили травмы в результате вечернего ракетного удара по Харькову.

— Удар по Херсону 24.01.2024: 22-летний парень получил травму.

— Корректировал ракетные удары по родному поселку: в Запорожье задержали предателя.

— Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог.

— После жалоб предпринимателей о давлении на бизнес в Украине договорились сформировать Совет по поддержке предпринимательства.

— Незрячая волонтер из Луцка сплела более 3 тысяч пар перчаток для ВСУ.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 13.00 (24.01.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.