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Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024

— Оккупанты полгода штурмуют Купянское направление.

— Две из пяти ракет, которыми РФ утром обстреляла Харьков — сделаны в Северной Корее.

— Враг сосредотачивает наступательные действия вблизи Новомихайловки.

— Горловское направление — едва ли не единственный отрезок фронта, где линия соприкосновения не сдвинулась.

— Более $420 млн РФ стоила ракетная атака по Украине.

— Атака на Киев 07.02.2024: четыре человека погибли, сорок — пострадали.

— В Пентагоне призвали четко осознать последствия ослабления поддержки Украины.

— В РФ одобрили закон, предусматривающий возможность конфискации имущества за “фейки” о российской армии.

— Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 16:30 (07.02.2024).

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