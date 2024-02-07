Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
— Оккупанты полгода штурмуют Купянское направление.
— Две из пяти ракет, которыми РФ утром обстреляла Харьков — сделаны в Северной Корее.
— Враг сосредотачивает наступательные действия вблизи Новомихайловки.
— Горловское направление — едва ли не единственный отрезок фронта, где линия соприкосновения не сдвинулась.
— Более $420 млн РФ стоила ракетная атака по Украине.
— Атака на Киев 07.02.2024: четыре человека погибли, сорок — пострадали.
— В Пентагоне призвали четко осознать последствия ослабления поддержки Украины.
— В РФ одобрили закон, предусматривающий возможность конфискации имущества за “фейки” о российской армии.
— Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.
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